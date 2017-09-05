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При падении башенного крана в Химках погибли двое монтажников

Происшествия
5 сентября, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

По данным Следственного комитета, еще трое рабочих пострадали

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих-монтажников погибли в результате падения башенного крана в подмосковных Химках, еще трое рабочих пострадали. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, ЧП произошло на объекте группы "ПИК".

"Как установлено следствием, 5 сентября на строительном объекте группы ПИК в Химках произошло падение башенного крана при его монтаже подрядчиком ООО "Вертикаль", в результате чего погибли два человека и еще трое пострадали. В настоящее время трое работников находятся в медучреждении с повреждениями различной степени тяжести", - сообщили в ГСУ, отметив, что все потерпевшие - сотрудники ООО "Вертикаль".

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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