Суд продлил срок ареста датского изобретателя, обвиняемого в убийстве шведской журналистки

ТАСС, 5 сентября. Городской суд Копенгагена на месяц продлил срок ареста датского изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки Ким Валл. Как передает информагентство Ritzaus Bureau, судья согласился с доводами прокуратуры о том, что речь может идти о предумышленном убийстве, хотя сам Мадсен настаивает на том, что женщина погибла в результате несчастного случая.

Адвокат датчанина Бетина Хальд Энгмарк заявила журналистам, что ее клиент намерен подать апелляцию на решение суда. Мадсен также настаивает на том, чтобы как можно скорее провести реконструкцию трагических событий, произошедших на борту созданной им 18-метровой подлодки "Наутилус". Прокуратура, со своей стороны, требует провести психиатрическую экспертизу и изучить материалы на компьютерах обвиняемого.

Противоречивые объяснения

В ходе судебного слушания, которое, в отличие от предыдущих, было открытым, Мадсен впервые публично озвучил свою версию обстоятельств гибели журналистки. По его словам, она погибла от удара головой о 70-килограммовую металлическую дверь входного люка субмарины. Как рассказал Мадсен, он держал люк открытым, когда журналистка спускалась с палубы внутрь лодки, но поскользнулся, и Вал получила сильный удар по голове, который оказался смертельным. По словам датчанина, поняв, что Валл мертва, он сначала хотел покончить жизнь самоубийством, но затем одумался.

Мадсен заявил, что сбросил тело журналистки в воду, предав "морскому погребению", и признал, что ему пришлось снять с тела одежду, чтобы поднять его на палубу с помощью веревки. При этом датчанин утверждает, что не расчленял тело журналистки и не привязывал к нему груз для того, чтобы оно затонуло. К настоящему моменту в море было найдено лишь туловище Вал без головы и конечностей с закрепленной на нем с помощью пояса для инструментов металлической трубой. Данное обстоятельство послужило поводом выдвинуть против Мадсена обвинения в надругательстве над телом, которое, по словам его адвоката, он частично признает.

Отвечая на вопросы прокурора, Мадсен заявил, что не вступал с журналисткой в сексуальную связь. Однако он признался, что жил в так называемом открытом браке, устраивал встречи с любовницами на борту "Наутилуса" и увлекался садо-мазохистскими играми.

Исчезновение журналистки

Ким Валл пропала 10 августа, отправившись вместе с Мадсеном на морскую прогулку. Они отплыли из Копенгагена на построенной им подводной лодке, которая на следующий день затонула в бухте Кёге недалеко от датской столицы. Как говорили свидетели, а позже подтвердили эксперты, субмарина была затоплена специально.

Мадсен был задержан полицией по подозрению в убийстве и первоначально утверждал, что высадил свою спутницу на берег. Обстоятельства дела привлекли внимание прессы по всему миру.

46-летний Мадсен - известный в Дании инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок, но и как лидер команды энтузиастов, разрабатывающих максимально дешевые в производстве космические ракеты.

Ким Валл, которой было 30 лет, родилась и выросла в Швеции, однако в последние годы жила в США. Она была журналистом-фрилансером, работала с разными темами, сотрудничала с The New York Times, Guardian, Foreign Policy и должна была написать статью о Мадсене для журнала Wired.