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На юго-востоке Москвы горят строительные бытовки

Происшествия
6 сентября, 5:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Площадь возгорания составляет 100 кв. м

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительные бытовки горят на юго-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Горит бытовочный городок по улице Шоссе Энтузиастов, дом 5", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время горят 12 бытовок на площади 100 кв. м. От высокой температуры происходит обрушение конструкций, добавил собеседник агентства.

По его словам, пожар локализован. На месте работают 10 пожарных расчетов.

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