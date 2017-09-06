На юго-востоке Москвы горят строительные бытовки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительные бытовки горят на юго-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Горит бытовочный городок по улице Шоссе Энтузиастов, дом 5", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время горят 12 бытовок на площади 100 кв. м. От высокой температуры происходит обрушение конструкций, добавил собеседник агентства.

По его словам, пожар локализован. На месте работают 10 пожарных расчетов.