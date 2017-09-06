Полицейские пресекли деятельность незаконного производства алкоголя под Астраханью

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АСТРАХАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали шесть участников преступной группы, которых подозревают в изготовлении и продажи контрафактного алкоголя в Астраханской области. Было изъято почти 8 тыс. литров спиртосодержащей продукции, сообщил в среду журналистам старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Андрей Хегай.
Он подчеркнул, что в отношении задержанных - жителей Астраханской и Волгоградской областей - возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (совершенное группой лиц по предварительному сговору)". Злоумышленникам может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
"Следствием установлено, что местный житель создал межрегиональную организованную группу, целью которой являлась производство и продажа контрафактной алкогольной продукции через собственные магазины на территории региона. В ходе обысков было изъято более 7,7 тыс. литров алкоголя. Задержаны шесть подозреваемых, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал Хегай.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в рамках расследования уголовного дела проведены семь обысков, в ходе которых был обнаружен подпольный завод в Лиманском районе области. В здании была установлена производственная линия, при обыске найдены пустые стеклянные емкости, этикетки и наклейки. В пресс-службе отметили, что злоумышленники делали водку, текилу, коньяк, чачу под брендами известных мировых и отечественных производителей из спирта, сиропа, марганцовки и лимонной кислоты. Исследование изъятой продукции показало, что эти товары были опасны для жизни или здоровья граждан.