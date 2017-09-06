AFP: полиция Франции задержала двух человек, подозреваемых в намерении изготовить бомбу

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Французская полиция задержала в среду двух человек в ходе антитеррористической операции, которая проводилась в городе Вильжюиф (у юго-восточной окраины Парижа). Об этом сообщило агентство AFP по данным, полученным из полицейских источников.

Обыск проводился полицией в одном из домов города Вильжюиф после того, как занятый там на ремонтных работах человек сообщил о том, что из окна одной из квартир свешиваются электрические провода.

Срочно прибывшая на место полиция обнаружила в квартире компоненты, которые могли послужить для изготовления самодельного взрывного устройства. Полицейскими были найдены несколько баллонов со сжиженным газом, электрические провода, электрический утюг, который мог использоваться для подрыва газа. Также обнаружено большое количество химических веществ, пригодных для изготовления взрывчатки.

В настоящее время все жители дома эвакуированы, работают саперы. Отдел парижской прокуратуры по делам о терроризме и бригада полиции по борьбе с организованной преступностью начали расследование по факту обнаружения опасных компонентов.