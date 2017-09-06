Дело о ЧП в школе в Ивантеевке дополнено статьей "Покушение на убийство"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении ученика школы №1 подмосковной Ивантеевки, устроившего стрельбу, дополнено более тяжкой статьей - "Покушение на убийство". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту инцидента в одной из школ в городе Ивантеевке, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого, как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, "а, б, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказала она.

Таким образом, происшествие в школе в Ивантеевке дополнительно квалифицировано как "Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом хулиганских побуждений".

"Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - информировала Петренко.

4 сентября ученик 9-го класса пришел в школу с пневматическим оружием и топором. В классе он достал оружие и произвел выстрел в сторону учительницы, а затем ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив различные телесные повреждения.

"В рамках расследования изъяты вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия, в том числе проводятся допросы и различные судебные экспертизы", - сообщила представитель СК.