Суд рассмотрит вопрос об аресте устроившего стрельбу школьника из Ивантеевки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг может рассмотреть ходатайство Следственного комитета РФ об аресте девятиклассника, устроившего стрельбу в школе номер 1 подмосковной Ивантеевки.

О том, что следствие планирует ходатайствовать об аресте подростка, сообщила 6 сентября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Школьник был задержан 5 сентября, и в четверг истекают 48 часов с момента его задержания. В отношении него расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".

"В Главном следственном управлении СК продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту инцидента в одной из школ в городе Ивантеевка, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого, как покушение на убийство", - сообщила Петренко. Она отметила, что "следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу".

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

"В рамках расследования изъяты вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления. Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся допросы и различные судебные экспертизы", - сказала Петренко.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что подросток опоздал на урок информатики, на который пришел в черном плаще и в берцах. Под плащом он и пронес пневматическое ружье, которое позже было изъято вместе с двумя самодельными взрывпакетами. Учительница сделала ему замечание из-за внешнего вида, между ними некоторое время продолжался разговор на повышенных тонах, затем подросток напал на педагога. Другой источник сообщал, что причиной случившегося мог стать конфликт между подростком и учительницей информатики.