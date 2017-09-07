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Спасатели ведут поиски пропавшего в горах КБР туриста

Происшествия
7 сентября, 8:41 UTC+3 ТАСС

Турист ушел из базового лагеря 6 сентября

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 сентября. Спасатели выдвинулись на поиски туриста в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), который ушел из базового лагеря в среду и до сих пор не вернулся. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев.

"Накануне вечером трое туристов сообщили нам, что их четвертый товарищ ушел на Мисескош (ночевки перед Безенгийской стеной - прим. ТАСС) и не вернулся. Ночью спасатели выдвинулись на его поиски, но они не увенчались успехом. С утра поиски возобновились", - сказал Анаев.

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