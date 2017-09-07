Спасатели ведут поиски пропавшего в горах КБР туриста

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ТАСС, 7 сентября. Спасатели выдвинулись на поиски туриста в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), который ушел из базового лагеря в среду и до сих пор не вернулся. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев.
"Накануне вечером трое туристов сообщили нам, что их четвертый товарищ ушел на Мисескош (ночевки перед Безенгийской стеной - прим. ТАСС) и не вернулся. Ночью спасатели выдвинулись на его поиски, но они не увенчались успехом. С утра поиски возобновились", - сказал Анаев.