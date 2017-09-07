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В России заочно арестованы трое участников "Правого сектора"

Происшествия
7 сентября, 9:19 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Игорь Чудинов, Георгий Стоцкий и Артем Скоропадский, являющиеся гражданами РФ, объявлены в международный розыск

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© Архип Верещагин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России объявил в международный розыск троих россиян - активистов организации "Правый сектор" (признана в РФ экстремистской). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, по ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Все они объявлены в международный розыск", - сообщила представитель СК.

Как пояснила представитель СК, в действиях Чудинова и Скоропадского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"),  в действиях Стоцкого - ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации").

По информации СК, Игорь Чудинов, являясь заместителем командира одного из структурных подразделений "Правого сектора", участвовал в боевых действиях против мирного населения провозглашенных ДНР и ЛНР. Как утверждают в СК, Артем Скоропадский - глава пресс-службы "Правого сектора" - выступает в СМИ и интернете, на массовых мероприятиях с пропагандой идеологии организации и призывами к вступлению в "Правый сектор" и участию в совершении преступлений экстремистской направленности. Стоцкий, в свою очередь, являясь активистом организации, систематически принимал участие в митингах, шествиях и других мероприятиях, вел пропаганду в интернете, идеализируя деятельность руководителей и активистов "Правого сектора", отметила Петренко.

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