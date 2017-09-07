В России заочно арестованы трое участников "Правого сектора"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России объявил в международный розыск троих россиян - активистов организации "Правый сектор" (признана в РФ экстремистской). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, по ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Все они объявлены в международный розыск", - сообщила представитель СК.

Как пояснила представитель СК, в действиях Чудинова и Скоропадского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), в действиях Стоцкого - ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации").

По информации СК, Игорь Чудинов, являясь заместителем командира одного из структурных подразделений "Правого сектора", участвовал в боевых действиях против мирного населения провозглашенных ДНР и ЛНР. Как утверждают в СК, Артем Скоропадский - глава пресс-службы "Правого сектора" - выступает в СМИ и интернете, на массовых мероприятиях с пропагандой идеологии организации и призывами к вступлению в "Правый сектор" и участию в совершении преступлений экстремистской направленности. Стоцкий, в свою очередь, являясь активистом организации, систематически принимал участие в митингах, шествиях и других мероприятиях, вел пропаганду в интернете, идеализируя деятельность руководителей и активистов "Правого сектора", отметила Петренко.