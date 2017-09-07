Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Страница в соцсетях устроившего стрельбу ивантеевского школьника заблокирована

Происшествия
7 сентября, 14:26 UTC+3 ИВАНТЕЕВКА область/ 7, сентября. /ТАСС

Детский омбудсмен Ксения Мишонова заявила, что блокировка состоялась по ее обращению при вмешательстве Следственного комитета РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Страница в соцсети "ВКонтакте" ученика 9-го класса, устроившего стрельбу на уроке информатики в школе номер 1 Ивантеевки, заблокирована. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

"Страницу <...> мы не смогли заблокировать в течение вчерашнего дня, потому что нам сказали, что она не несет в себе ничего страшного - призывов к терроризму, к насилию, не несет ничего, что бы противоречило закону, - сказала она. - Чтобы ее заблокировать, нужно было заявление от законных представителей. До ночи вчерашнего дня мы его не получили, поэтому по моему обращению, при вмешательстве Следственного комитета РФ эта страница была заблокирована".

Она также усомнилась, что руководство школы может отследить все страницы учеников в соцсетях. "С социальными сетями тяжелая история. К одним есть открытый доступ, к другим нет. Если у тебя 1200 учеников, всех не промониторишь", - сказала Мишонова, отметив, что мониторить надо тех школьников, которые вызывают особое внимание своей внешностью, поведением.

"Мы будем работать в этом направлении. Нам нужны специалисты, у которых будет и время, и знание компьютерной безопасности. В ближайшее время будем проводить лекции с родителями по интернет-безопасности", - сообщила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в школе в Ивантеевке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
3
Астрономы прогнозируют сутки магнитных бурь после рекордной вспышки на Солнце
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
6
Российская актриса получила в Сеуле премию в области телепроизводства
7
Однозначный процент: дешевые кредиты способствуют ипотечному буму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама