Страница в соцсетях устроившего стрельбу ивантеевского школьника заблокирована

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Страница в соцсети "ВКонтакте" ученика 9-го класса, устроившего стрельбу на уроке информатики в школе номер 1 Ивантеевки, заблокирована. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.
"Страницу <...> мы не смогли заблокировать в течение вчерашнего дня, потому что нам сказали, что она не несет в себе ничего страшного - призывов к терроризму, к насилию, не несет ничего, что бы противоречило закону, - сказала она. - Чтобы ее заблокировать, нужно было заявление от законных представителей. До ночи вчерашнего дня мы его не получили, поэтому по моему обращению, при вмешательстве Следственного комитета РФ эта страница была заблокирована".
Она также усомнилась, что руководство школы может отследить все страницы учеников в соцсетях. "С социальными сетями тяжелая история. К одним есть открытый доступ, к другим нет. Если у тебя 1200 учеников, всех не промониторишь", - сказала Мишонова, отметив, что мониторить надо тех школьников, которые вызывают особое внимание своей внешностью, поведением.
"Мы будем работать в этом направлении. Нам нужны специалисты, у которых будет и время, и знание компьютерной безопасности. В ближайшее время будем проводить лекции с родителями по интернет-безопасности", - сообщила она.