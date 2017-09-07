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Прокуратура Украины обвинила сотрудниц Мариупольского музея в вывозе 52 картин в Крым

Происшествия
7 сентября, 16:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС

Если женщин признают виновными в растрате имущества, им грозит от семи до 12 лет тюрьмы

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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украинская прокуратура открыла уголовное дело в отношении двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея за вывоз 52 картин в Крым. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым [подразделение в составе Генпрокуратуры Украины] осуществляется процессуальное руководство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 в. 191 УК Украины, по факту завладения служебными лицами Мариупольского краеведческого музея 52 картинами государственной части Музейного фонда Украины", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, "третий фигурант уголовного производства находится на территории Крыма", он подозревается в соучастии в преступлении. Сотрудники музея обвиняются в том, что в 2014 году допустили вывоз на территорию Крыма 52 картин Симферопольского художественного музея. Статья 191 УК - растрата имущества - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Речь идет о произведениях художников XVIII-XIX века из Симферопольского художественного музея, которые в начале 2014 года были вывезены в Мариуполь на выставку "Русское и украинское искусство конца XVIII - начала XX веков". Выставка должна была работать до конца мая, но картины были досрочно возвращены в Симферопольский художественный музей. Ориентировочная оценочная стоимость картин по состоянию на 20 марта 2014 года составляла $1,324 млн.

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