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Сотрудники башни "Город столиц" в "Москва-Сити" эвакуированы из-за бесхозного предмета

Происшествия
7 сентября, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Предмет, похожий на чемодан, был обнаружен в кафе внутри одной из башен

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции эвакуировали людей из башни "Город Столиц" в комплексе "Москва-Сити" из-за бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бесхозный предмет, похожий на чемодан, найден в кафе "Прайм" в башне "Город столиц". На время проверочных мероприятий люди эвакуированы из здания", - сказал собеседник агентства.

Количество эвакуированных людей уточняется. На месте работают кинологи.

В свою очередь в ГУ МВД по Москве подтвердили сообщение о бесхозном предмете. "Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета в здании по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1. Проводится проверка здания", - сказал собеседник агентства.

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