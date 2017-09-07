Сотрудники башни "Город столиц" в "Москва-Сити" эвакуированы из-за бесхозного предмета

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции эвакуировали людей из башни "Город Столиц" в комплексе "Москва-Сити" из-за бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Бесхозный предмет, похожий на чемодан, найден в кафе "Прайм" в башне "Город столиц". На время проверочных мероприятий люди эвакуированы из здания", - сказал собеседник агентства.
Количество эвакуированных людей уточняется. На месте работают кинологи.
В свою очередь в ГУ МВД по Москве подтвердили сообщение о бесхозном предмете. "Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета в здании по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1. Проводится проверка здания", - сказал собеседник агентства.