Во Флориде из-за урагана "Ирма" на день раньше реализован план мобилизации нацгвардии

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рик Скотт в четверг подвел итоги выполнения плана подготовки штата к урагану пятой категории "Ирма". Семь тысяч бойцов национальной гвардии США приведены в состояние готовности, они располагают 1 тыс. машин повышенной проходимости, 17 катерами, 13 вертолетами и 700 переносными аккумуляторами. Эти силы и средства мобилизованы на день раньше запланированного.

I've directed FHP to escort resupply fuel trucks to gas stations– we're aggressively working to get fuel out. https://t.co/5KBiK5GadA — Rick Scott (@FLGovScott) 7 September 2017

"Национальная гвардия, дислоцированная во Флориде, подготовлена к урагану "Ирма". Наши солдаты и летчики на месте, чтобы помочь вам в нужде", - сообщил губернатор в своем Twitter. В готовность к немедленной переброске в нужный район приведены дополнительно 330 сотрудников патрульно-постовой службы штата. Из них 33 человека направлены в Форт-Мейерс в качестве передового отряда, который будет введен в действие, как только синоптики окончательно определят курс и последствия "Ирмы".

Как сообщал ранее Скотт до пятницы планируется набрать до 30 тыс. человек и привести в готовность 4 тыс. грузовиков, 100 вертолетов и экипажи воздушной эвакуации в рамках подготовки к урагану. В понедельник Скотт ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех 67 округов штата в связи с приближением урагана, достигшего максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.

ТАСС/Reuters

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась за последние несколько часов с 81,9 м/с до 78,2 м/с. Эпицентр находится в 113 км к северо-востоку от островного государства Теркс и Кайкос, в юго-западной части Саргассова моря, и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 7,1 м/с. По прогнозам, эпицентр "Ирмы" утром в воскресенье достигнет южных районов штата Флорида, а утром в понедельник - прибрежных районов штата Джорджия.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.