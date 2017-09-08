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Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра

Происшествия
8 сентября, 10:21 дата обновления: 8 сентября, 10:37 UTC+3 ТАСС

В ночь на пятницу в этом районе произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1

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ТАСС, 8 сентября. Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра. Об этом сообщает в пятницу Тихоокеанский центр предупреждения цунами на своей официальной странице в Twitter.

"Волны, зафиксированные у берегов Мексики, достигают одного метра", - говорится в сообщении.

Ранее Тихоокеанский центр предупреждения цунами отмечал, что максимальная высота волн у побережья Мексики дошла до отметки в 0,7 метров.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло в ночь на пятницу у берегов Мексики. Жертвами стихии стали два человека в штате Чьяпас, расположенном на юге Мексики.

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