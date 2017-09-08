Суд приговорил жителя ЯНАО к пяти годам колонии за попытку примкнуть к ИГ

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ТАСС, 8 сентября. Приволжский окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за попытку участия в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в пятницу сообщило УФСБ России по Тюменской области.
"Установлено, что в октябре 2016 года житель Ноябрьска Эдуард Кононский, около года проживавший в Тюмени, разделяя идеи исламского фундаментализма, решил тайно покинуть РФ и присоединиться к международной террористической организации "Исламское государство". Следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области в отношении Кононского было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Решением Приволжского окружного военного суда Кононский приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, осужденный изучал видео и печатные материалы, пропагандирующие деятельность "Исламского государства", купил снаряжение, необходимое для участия в боевых действиях и выживания в экстремальных условиях, а также литературу, внесенную в список экстремистских материалов.
"В ходе прохождения военной службы по призыву в ВС Российской Федерации Кононский приобрел навыки обращения с огнестрельным оружием. Он планировал вылететь из Самары в Турцию и нелегально пересечь турецко-сирийскую границу. На посту ДПС, расположенном на автодороге Тюмень - Курган, мужчину задержали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области", - отмечается в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.