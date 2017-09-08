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Мексиканская нефтегазовая компания Pemex приостановила работу завода из-за землетрясения

Происшествия
8 сентября, 13:04 UTC+3 ТАСС

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2

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ТАСС, 8 сентября. Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex из-за землетрясения приостановила работу своего предприятия в городе Салина-Крус в южном штате Оахака. Об этом сообщил в пятницу президент страны Энрике Пенья Ньето на пресс-конференции.

"Работы на нефтеперерабатывающем заводе в Салина-Крус приостановлены в качестве превентивной меры и для оценки возможного ущерба (от землетрясения - прим. ТАСС)", - заявил Ньето.

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км. Стихийное бедствие унесло жизни как минимум пяти человек, в том числе двоих детей.

Президент Мексики назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет.

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