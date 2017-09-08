По факту взрыва в Киеве полиция завела дело об умышленном убийстве

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция завела дело по статье об умышленном убийстве общественно опасным способом в связи со взрывом автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева, жертвой которого стал гражданин Грузии Тимур Махаури. Об этом в пятницу сообщил спикер МВД Украины Артем Шевченко.

"Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве общественно опасным способом", - проинформировал Шевченко, подчеркнул, что "это не случайное преступление".

Спикер также сообщил, что автомобиль был взорван с помощью мощного устройства, однако способ и место приведения его в действия будет установлен в ходе экспертиз.