По факту взрыва в Киеве полиция завела дело об умышленном убийстве

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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция завела дело по статье об умышленном убийстве общественно опасным способом в связи со взрывом автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева, жертвой которого стал гражданин Грузии Тимур Махаури. Об этом в пятницу сообщил спикер МВД Украины Артем Шевченко.
"Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве общественно опасным способом", - проинформировал Шевченко, подчеркнул, что "это не случайное преступление".
Спикер также сообщил, что автомобиль был взорван с помощью мощного устройства, однако способ и место приведения его в действия будет установлен в ходе экспертиз.