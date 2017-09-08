СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль взорвался на Бессарабской площади в центре украинской столицы, погиб по меньшей мере один человек.

"Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Скорая предоставляет помощь пострадавшим. По словам очевидцев, звук взрыва было слышно в соседних кварталах города. Взрывной волной повредило соседние автомобили", - сказала корреспондент канала "112 Украина".

По предварительной информации полиции, пострадала одна женщина, причины взрыва пока неизвестны.

Ранее сегодня в Киеве произошла перестрелка между водителями двух автомобилей, двое человек получили ранения.