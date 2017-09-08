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СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль

Происшествия
8 сентября, 18:34 дата обновления: 8 сентября, 18:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

В результате ЧП по меньшей мере один человек погиб

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Sergei Chuzavkov, архив

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль взорвался на Бессарабской площади в центре украинской столицы, погиб по меньшей мере один человек.

"Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Скорая предоставляет помощь пострадавшим. По словам очевидцев, звук взрыва было слышно в соседних кварталах города. Взрывной волной повредило соседние автомобили", - сказала корреспондент канала "112 Украина".

По предварительной информации полиции, пострадала одна женщина, причины взрыва пока неизвестны.

Ранее сегодня в Киеве произошла перестрелка между водителями двух автомобилей, двое человек получили ранения.

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