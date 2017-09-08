СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль

Участие России в урегулировании кризисов на Корейском полуострове. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 18:39
СМИ: в центре Киева взорвался автомобильПроисшествия 8 сентября, 18:34
Меры безопасности усилены возле посольства Мьянмы в МосквеОбщество 8 сентября, 18:25
Ласицкене пока не получала в РФ вознаграждения за победу на ЧМСпорт 8 сентября, 18:24
Путин встретился на выставке электроники в Перми с роботом и поздоровался с ним за рукуОбщество 8 сентября, 18:22
Чемпион мира испанец Давис войдет в тренерский штаб сборной РФ по гандболуСпорт 8 сентября, 18:21
Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 18:10
Сотрудницы каждой восьмой крупной компании Великобритании скрывают случаи домогательстваСоциальная ответственность 8 сентября, 17:54
Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборнойСпорт 8 сентября, 17:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль взорвался на Бессарабской площади в центре украинской столицы, погиб по меньшей мере один человек.
"Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Скорая предоставляет помощь пострадавшим. По словам очевидцев, звук взрыва было слышно в соседних кварталах города. Взрывной волной повредило соседние автомобили", - сказала корреспондент канала "112 Украина".
По предварительной информации полиции, пострадала одна женщина, причины взрыва пока неизвестны.
Ранее сегодня в Киеве произошла перестрелка между водителями двух автомобилей, двое человек получили ранения.