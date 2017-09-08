Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58

ТАСС, 8 сентября. По меньшей мере 58 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на 8 сентября. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"К настоящему моменту Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших в результате землетрясения, произошедшего 7 сентября: 45 - в [штате] Оахака, 10 - в [штате] Чьяпас, три - в штате Табаско", - написал он в своем Twitter.

Al momento el Comité Nacional de Emergencias reporta 58 fallecidos por el #sismo del 7 de septiembre; 45 en #Oax, 10 en #Chis y 3 en Tab. — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 8 September 2017

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км. После землетрясение было зарегистрировано более 330 повторных толчков магнитудой до 6,1.