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Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58

Происшествия
8 сентября, 23:30 UTC+3 /Обновлено,

По данным Национальной сейсмологической службы страны, магнитуда землетрясения составила 8,2

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© AP Photo/Luis Alberto Cruz

ТАСС, 8 сентября. По меньшей мере 58 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на 8 сентября. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"К настоящему моменту Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших в результате землетрясения, произошедшего 7 сентября: 45 - в [штате] Оахака, 10 - в [штате] Чьяпас, три - в штате Табаско", - написал он в своем Twitter.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км. После землетрясение было зарегистрировано более 330 повторных толчков магнитудой до 6,1.

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