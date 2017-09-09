Водитель "КамАЗа" нарушил правила движения, въехав на регулируемый ж/д переезд в ХМАО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с пассажирским поездом в Ханты-Мансийском автономном округе, нарушил правила дорожного движения, въехав на регулируемый железнодорожный переезд. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Это нарушение правил дорожного движения. Переезд был закрыт, так как должен был пройти пассажирский поезд. Но водитель это проигнорировал и попытался проскочить, въехав в пятый вагон поезда", - сказал источник.

По его словам, все вагоны устояли на рельсах, с них сошла только тележка пятого, наиболее пострадавшего вагона, среди пострадавших есть трое детей.

В результате столкновения "КамАЗа" и пассажирского поезда в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали 10 человек, подтвердили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"Есть предварительная информация о 10 пострадавших пассажирах поезда. Им в первую очередь оказывается помощь", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что погибших нет.

В СРЦ также отметили, что столкновение поезда № 346 Адлер - Нижневартовск с автомобилем "КамАЗ" произошло на Михпайевском переезде.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, экипажи ГИБДД и скорой помощи, аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, другие экстренные службы.

Муниципальные и региональные власти выделят автотранспорт, которым пассажиров поезда доставят на ближайшую станцию.

На месте ЧП формируется необходимая группировка специалистов и техники для скорейшей ликвидации его последствий.

Поезд состоит из 19 вагонов, всего в нем следовал 261 пассажир, в пятом вагоне их было 11.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Начато расследование.