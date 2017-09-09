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Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области

Происшествия
9 сентября, 16:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС

Три человека пострадали

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© Владимир Смирнов/ТАСC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Восемь человек стали жертвами автоаварии в Свердловской области. Об этом в субботу сообщили в Главном управлении МВД по области.

"По предварительным данным, около 17:30 на 24-м километре Полевского тракта у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ (так называемых "батона", по непроверенным данным). В результате погибли восемь человек, трое пострадали. В одном УАЗе было шесть человек, трое из них погибли, во втором - пять человек, все погибли", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

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