Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Восемь человек стали жертвами автоаварии в Свердловской области. Об этом в субботу сообщили в Главном управлении МВД по области.
"По предварительным данным, около 17:30 на 24-м километре Полевского тракта у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ (так называемых "батона", по непроверенным данным). В результате погибли восемь человек, трое пострадали. В одном УАЗе было шесть человек, трое из них погибли, во втором - пять человек, все погибли", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели.