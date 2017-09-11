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Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до второй категории

Происшествия
11 сентября, 1:39 UTC+3 ТАСС

Ураган движется на север со скоростью 6,7 м/с, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США

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ТАСС, 11 сентября. Ураган "Ирма" в воскресенье ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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По его данным, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 51,4 м/с до 49,1 м/с. Эпицентр в настоящий момент находится в 10 км к северу города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 6,7 м/с.

В данный момент более 116 тыс. жителей Флориды размещены в 530 временных убежищах, оборудованных по всей территории этого американского штата. Без электроэнергии оказались более 1,528 млн потребителей. Атмосферное явление вынудило власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. Обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек, почти треть населения Флориды.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что во Флориде сформировалось по меньшей мере пять торнадо.

Ураган "Ирма", по оценкам экспертов, является самым мощным из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений. Во вторник он достиг пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах тогда достигала 82 м/с. По последним данным, число жертв урагана "Ирма" возросло до 22 человек.

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