Во Флориде из-за урагана "Ирма" решено закрыть 392 школы на неопределенный срок

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Около 400 средних школ американского округа Майами-Дейд (штат Флорида) закрываются на неопределенный срок в связи с ураганом "Ирма". Об этом сообщила в воскресенье дирекция 392 образовательных учреждений Майами-Дейд, в которых насчитывается 345 тыс. школьников, около 40 тыс. преподавателей и членов обслуживающего персонала.

"Все наши школы будут оставаться закрытыми до уведомления ввиду неопределенности относительно сроков обустройства убежищ, невозможности провести инспекцию и ремонт помещений, которые могли понести ущерб в результате урагана "Ирма", - пояснила дирекция образовательных учреждений.

Губернатор Флориды Рик Скотт на прошлой неделе распорядился прекратить занятия во всех школах, колледжах, университетах и закрыть государственные учреждения до 11 сентября. Освободившиеся помещения были выделены для временного размещения тех, кто потеряет кров в результате урагана.