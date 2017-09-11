Во Флориде из-за урагана "Ирма" решено закрыть 392 школы на неопределенный срок

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Около 400 средних школ американского округа Майами-Дейд (штат Флорида) закрываются на неопределенный срок в связи с ураганом "Ирма". Об этом сообщила в воскресенье дирекция 392 образовательных учреждений Майами-Дейд, в которых насчитывается 345 тыс. школьников, около 40 тыс. преподавателей и членов обслуживающего персонала.
"Все наши школы будут оставаться закрытыми до уведомления ввиду неопределенности относительно сроков обустройства убежищ, невозможности провести инспекцию и ремонт помещений, которые могли понести ущерб в результате урагана "Ирма", - пояснила дирекция образовательных учреждений.
Губернатор Флориды Рик Скотт на прошлой неделе распорядился прекратить занятия во всех школах, колледжах, университетах и закрыть государственные учреждения до 11 сентября. Освободившиеся помещения были выделены для временного размещения тех, кто потеряет кров в результате урагана.