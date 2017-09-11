Правозащитники: осужденный за терроризм режиссер Сенцов находится в СИЗО в Иркутске

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ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Иркутской области подтвердила этапирование в Иркутске осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, сообщается на сайте Совета правозащитников Иркутской области.
"9 сентября иркутские ОНКшники нашли в СИЗО-1 Иркутска Олега Сенцова, которого неделю назад этапировали из колонии в Якутске", - говорится в сообщении.
По данным правозащитников, Сенцов находится в одиночной камере. "Как сообщила ОНК, условия в камере хорошие, камера после свежего ремонта, чистая, сухая. Олег чувствует себя хорошо, улыбается", - отметили в организации.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества.
Он отбывал наказание в Якутии. Об изменении места отбывания наказания ранее не сообщалась.
В ГУ ФСИН по Иркутской области ТАСС не стали комментировать эту информацию, сославшись на невозможность разглашения персональных данных.