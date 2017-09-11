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Поклонская просит тщательно расследовать дело о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

Происшествия
11 сентября, 13:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

Депутат призвала полицию выяснить, кому выгодно "отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость хулиганских выходок"

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Материал из 1 страницы
Сгоревшая машина около офиса адвокатской конторы адвоката Константина Добрынина

Сгоревшая машина около офиса адвокатской конторы адвоката Константина Добрынина

© Михаил Почуев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская просит полицию тщательно расследовать инцидент с поджогом машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом тщательнейшим образом расследовать случившийся инцидент с прожогом машины у офиса господина Добрынина. Оценить всю совокупность ситуации с учетом простого правила: кому это выгодно? Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок?", - написала она в понедельник на своей странице в Facebook.

Ранее Добрынин сообщал ТАСС, что в понедельник около 05:30 мск трое молодых людей пришли к зданию его московского офиса и подожгли две припаркованные машины. Он считает, что этот инцидент связан с действиями противников еще не вышедшей на экраны картины.

По словам Поклонской, "любая провокация всегда направлена на то, чтобы получить от провоцируемого какую-либо ожидаемую реакцию". "Очень надеюсь, что те, у кого есть совесть и разум, прекрасно видят это", - добавила она.

В ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания машин. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, рассматривается версия поджога.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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