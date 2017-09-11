Поклонская просит тщательно расследовать дело о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

Накал не спадает: почему россияне медленно переходят на энергосберегающие лампыЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:48
В Петербурге стартовал XI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 11 сентября, 14:47
Петербургское "Динамо" и "Зенит" сыграют на арене "Санкт-Петербург" в Кубке РоссииСпорт 11 сентября, 14:44
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 годаЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:36
Футболисты пензенского "Зенита" могут обратиться в трудовую инспекцию из-за долговСпорт 11 сентября, 14:33
Минстрой, Минфин и ЦБ создали комиссию по решению проблем ипотечниковЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:27
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее летоВ стране 11 сентября, 14:22
ФК "Кристал Пэлас" отправил в отставку тренера де БураСпорт 11 сентября, 14:17
Песков назвал перемещения Саакашвили "политической клоунадой"Политика 11 сентября, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская просит полицию тщательно расследовать инцидент с поджогом машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.
"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом тщательнейшим образом расследовать случившийся инцидент с прожогом машины у офиса господина Добрынина. Оценить всю совокупность ситуации с учетом простого правила: кому это выгодно? Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок?", - написала она в понедельник на своей странице в Facebook.
Ранее Добрынин сообщал ТАСС, что в понедельник около 05:30 мск трое молодых людей пришли к зданию его московского офиса и подожгли две припаркованные машины. Он считает, что этот инцидент связан с действиями противников еще не вышедшей на экраны картины.
По словам Поклонской, "любая провокация всегда направлена на то, чтобы получить от провоцируемого какую-либо ожидаемую реакцию". "Очень надеюсь, что те, у кого есть совесть и разум, прекрасно видят это", - добавила она.
В ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания машин. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, рассматривается версия поджога.