В Таиланде россиянка погибла, выпав с балкона отеля

Накал не спадает: почему россияне медленно переходят на энергосберегающие лампыЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:48
В Петербурге стартовал XI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 11 сентября, 14:47
Петербургское "Динамо" и "Зенит" сыграют на арене "Санкт-Петербург" в Кубке РоссииСпорт 11 сентября, 14:44
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 годаЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:36
Минстрой, Минфин и ЦБ создали комиссию по решению проблем ипотечниковЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:27
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее летоВ стране 11 сентября, 14:22
ФК "Кристал Пэлас" отправил в отставку тренера де БураСпорт 11 сентября, 14:17
Песков назвал перемещения Саакашвили "политической клоунадой"Политика 11 сентября, 14:16
Грузооборот "Мурманского морского рыбного порта" за 8 месяцев 2017 г. увеличился на 21%Транспорт 11 сентября, 14:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАНГКОК, 11 сентября. /ТАСС/. Туристка из России скончалась в Таиланде в понедельник после падения с шестого этажа, предположительно, выпав с балкона отеля, в котором она остановилась. Об этом сообщили в полиции курортной Паттайи, на территории которой зарегистрировано происшествие.
По данным правоохранительных органов, обстоятельства гибели 28-летней россиянки пока не установлены. Полицейские обнаружили ее тело рядом со зданием отеля и тапочки, оставленные на балконе ее номера. Каких-либо признаков, указывающих на желание туристки совершить суицид, пока не обнаружено, уточнили в полиции.
Следователи опрашивают соседку по номеру погибшей женщины.
В посольстве РФ в Таиланде ТАСС подтвердили, что уведомлены о случившемся, однако уточнили, что не располагают подробностями происшествия.