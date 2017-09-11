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В Таиланде россиянка погибла, выпав с балкона отеля

Происшествия
11 сентября, 14:18 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 11, сентября. /ТАСС

Причины и точные обстоятельства смерти 28-летней туристки уточняются

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БАНГКОК, 11 сентября. /ТАСС/. Туристка из России скончалась в Таиланде в понедельник после падения с шестого этажа, предположительно, выпав с балкона отеля, в котором она остановилась. Об этом сообщили в полиции курортной Паттайи, на территории которой зарегистрировано происшествие.

По данным правоохранительных органов, обстоятельства гибели 28-летней россиянки пока не установлены. Полицейские обнаружили ее тело рядом со зданием отеля и тапочки, оставленные на балконе ее номера. Каких-либо признаков, указывающих на желание туристки совершить суицид, пока не обнаружено, уточнили в полиции.

Следователи опрашивают соседку по номеру погибшей женщины.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС подтвердили, что уведомлены о случившемся, однако уточнили, что не располагают подробностями происшествия.

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