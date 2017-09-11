Власти КБР окажут помощь родным погибших при сходе селя в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) окажут помощь семьям погибших во время схода селя, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства субъекта. Жертвами стихии стали три местных жителя.

"Власти республики окажут всестороннюю помощь и поддержку всем семьям погибших [во время схода селя в Приэльбрусье]", - говорится в сообщении.

Более 500 человек на протяжении девяти дней искали пропавших по руслу реки Баксан. Была задействована авиация. Первого погибшего спасателям удалось обнаружить 2 сентября, второго - 6 сентября. А поиски главы администрации поселка Эльбрус [объединяет все поселки Приэльбрусья] Муссы Джаппуева, который первый отправился на место ЧП, длились 9 дней. Накануне его тело найдено в русле реки между селением Верхний Баксан и городом Тырныауз.

11 сентября состоялись похороны Джаппуева, в которых принял участие глава республики Юрий Коков. "Мы потеряли достойного сына республики. Мусса Джаппуев погиб при исполнении служебного долга. Зная, что рискует, он пошел навстречу опасности, чтобы спасти людей. Это поступок настоящего мужчины. Память о нем навсегда сохранится в сердце народа Кабардино-Балкарии", - сказал Коков, обращаясь к родным и близким во время церемонии прощания.

1 сентября около 3:00 мск Джаппуев, узнав о ЧП, на своей автомашине выдвинулся в селеопасный район, чтобы в случае необходимости своевременно предупредить людей о надвигающейся угрозе. По ходу движения дорога обвалилась, и машина оказалась в потоке воды. Тридцатитрехлетний Джаппуев возглавил поселок Эльбрус в 2016 году. До этого он работал учителем истории в средней школе поселка Нейтрино, одновременно являясь заместителем муниципального главы. У него остались двое детей.

В ночь на 1 сентября в результате прорыва высокогорного озера Башкара в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. Он смыл несколько участков единственной дороги, ведущей к Эльбрусу, на несколько дней без автомобильного сообщения с внешним миром и газоснабжения остались 7,7 тыс. человек в шести населенных пунктах Эльбрусского района и отдыхающие. В районе действует режим ЧС.