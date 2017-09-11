Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти КБР окажут помощь родным погибших при сходе селя в Приэльбрусье

Происшествия
11 сентября, 14:16 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 11, сентября. /ТАСС

Жертвами стихии стали три местных жителя

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) окажут помощь семьям погибших во время схода селя, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства субъекта. Жертвами стихии стали три местных жителя.

Читайте также новости по теме:
Сход селевого потока в Приэльбрусье
© ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике/ТАСС

Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБР

МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в Приэльбрусье

Среди отдыхающих в зоне схода селя в Приэльбрусье числятся 22 ребенка

"Власти республики окажут всестороннюю помощь и поддержку всем семьям погибших [во время схода селя в Приэльбрусье]", - говорится в сообщении.

Более 500 человек на протяжении девяти дней искали пропавших по руслу реки Баксан. Была задействована авиация. Первого погибшего спасателям удалось обнаружить 2 сентября, второго - 6 сентября. А поиски главы администрации поселка Эльбрус [объединяет все поселки Приэльбрусья] Муссы Джаппуева, который первый отправился на место ЧП, длились 9 дней. Накануне его тело найдено в русле реки между селением Верхний Баксан и городом Тырныауз.

11 сентября состоялись похороны Джаппуева, в которых принял участие глава республики Юрий Коков. "Мы потеряли достойного сына республики. Мусса Джаппуев погиб при исполнении служебного долга. Зная, что рискует, он пошел навстречу опасности, чтобы спасти людей. Это поступок настоящего мужчины. Память о нем навсегда сохранится в сердце народа Кабардино-Балкарии", - сказал Коков, обращаясь к родным и близким во время церемонии прощания.

1 сентября около 3:00 мск Джаппуев, узнав о ЧП, на своей автомашине выдвинулся в селеопасный район, чтобы в случае необходимости своевременно предупредить людей о надвигающейся угрозе. По ходу движения дорога обвалилась, и машина оказалась в потоке воды. Тридцатитрехлетний Джаппуев возглавил поселок Эльбрус в 2016 году. До этого он работал учителем истории в средней школе поселка Нейтрино, одновременно являясь заместителем муниципального главы. У него остались двое детей.

В ночь на 1 сентября в результате прорыва высокогорного озера Башкара в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. Он смыл несколько участков единственной дороги, ведущей к Эльбрусу, на несколько дней без автомобильного сообщения с внешним миром и газоснабжения остались 7,7 тыс. человек в шести населенных пунктах Эльбрусского района и отдыхающие. В районе действует режим ЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
7
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама