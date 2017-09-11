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Еще один фигурант дела о хищении при строительстве объекта ФСО признал вину

Происшествия
11 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По словам следователя, Александр Родионов также сообщил ранее неизвестные факты преступления

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Александр Родионов - еще один фигурант уголовного дела о хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство дома приемов президента РФ в Ново-Огарево, признал вину в инкриминируемых преступлениях. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где в понедельник рассматривается ходатайство следствия об изменении обвиняемому меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

"Ходатайство поддерживаю ввиду того, что Родионов признал вину и дал признательные показания. Кроме того, он сообщил следствию ранее неизвестные факты преступления", - сказал он.

Кроме того, следствие просит наложить для обвиняемого следующие ограничения: запретить покидать свое место жительства, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, принимать и получать телеграммы, кроме исключительных случаев. "Прошу приобщить к материалам дела сопроводительное письмо ФСБ, а также справку, согласно которой с Родионовым планируется проведение организационно-разыскных мероприятий по установлению неизвестных лиц по уголовному делу", - добавил следователь.

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