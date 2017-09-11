Спасатели ищут аквалангиста, пропавшего при погружении в бухте Ежовая в Приморье

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ТАСС, 11 сентября. Поиск пропавшего в бухте Ежовая в Приморье аквалангиста продолжается третий день, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, 1955 года рождения, который 9 сентября нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая и на поверхность не вышел", - сказал собеседник агентства.
В поисках участвуют сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда МЧС - четыре человека и две единицы техники. Они осмотрели 5 кв. км акватории бухты. Пока поиски результатов не дали, сказали в ведомстве.