Спасатели ищут аквалангиста, пропавшего при погружении в бухте Ежовая в Приморье

ТАСС, 11 сентября. Поиск пропавшего в бухте Ежовая в Приморье аквалангиста продолжается третий день, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, 1955 года рождения, который 9 сентября нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая и на поверхность не вышел", - сказал собеседник агентства.

В поисках участвуют сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда МЧС - четыре человека и две единицы техники. Они осмотрели 5 кв. км акватории бухты. Пока поиски результатов не дали, сказали в ведомстве.