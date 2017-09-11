Экс-лидер группировки националистов из Петербурга объявлен в розыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший лидер радикальной группировки националистов Дмитрий Бобров объявлен в розыск после того, как не явился в суд на оглашение обвинительного приговора по делу об экстремистских публикациях в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Красногвардейский районный суд назначил Боброву наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной строгого режима. Подсудимый должен был быть взят под стражу немедленно в зале суда, но на оглашение приговора не явился, и уже объявлен в розыск", - сообщили в пресс-службе.

Суд счел доказанной вину националиста по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды". Расследование против Боброва Главное следственное управление СК по Петербургу начало в 2015 году, в 2016 в деле появился второй эпизод.

В сентябре 2015 года Санкт-Петербургский городской суд запретил за экстремизм деятельность в России организации Боброва "Народная социальная инициатива" (ранее "Национал-социалистическая инициатива"). Как сообщал ранее представитель прокуратуры, участники организации распространяли идеи национал-социализма, схожие с идеологией нацистской Германии.

Бобров по прозвищу Шульц был лидером радикальной группировки националистов "Шульц-88", которая в начале 2000-х годов совершала нападения в Петербурге на выходцев из стран СНГ и Африки. В 2003 году он был осужден, в 2009 году вышел на свободу. В состав "Шульц-88" входили националисты Дмитрий Боровиков и Алексей Воеводин. На счету созданной уже ими группировки было семь убийств и восемь нападений на почве национальной ненависти. Воеводин в настоящее время отбывает пожизненное заключение, Боровиков был убит при задержании.