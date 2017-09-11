Полиция проводит проверку по факту ДТП с патрульным автомобилем в Москве

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку по факту ДТП с участием патрульного автомобиля на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Утром около дома номер 6 по Ясному проезду произошло ДТП с участием автомобиля Audi и патрульным автомобилем столичной полиции", - сообщили в ведомстве. По предварительным данным, женщина-водитель управляя иномаркой выезжала с придворовой территории и не уступила дорогу полицейскому автомобилю. От удара оба водителя получили незначительные травмы и были направлены в медучреждения для оказания медицинской помощи.
По данному факту столичная полиция проводит служебную проверку, устанавливаются причины аварии и степень виновности водителей.