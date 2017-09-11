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Рауль Кастро: ураган "Ирма" нанес серьезный ущерб Кубе

Происшествия
11 сентября, 20:13 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 11, сентября. /ТАСС

Кастро отметил, что были разрушены многие жилые строения, нарушена работа энергосистемы, нанесен урон сельскому хозяйству

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ГАВАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма", пронесшийся над Кубой в минувшие выходные, нанес стране большой ущерб. Об этом в понедельник заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

"Ирма", названная экспертами самым мощным ураганом из когда-либо формировавшихся в Атлантике, причинила нашей стране серьезный ущерб, размер которого еще предстоит подсчитать. Были разрушены многие жилые строения, нарушена работа энергосистемы, нанесен урон сельскому хозяйству", - отмечается в обращении Кастро к кубинскому народу, опубликованном газетой Granma.

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Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

8 сентября ураган "Ирма", усилившись до максимальной, пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг территории Кубы в районе острова Кайо-Романо на севере центральной провинции Камагуэй. По словам метеорологов, ураган подобной силы впервые обрушился на остров с 1932 года. На следующий день "Ирма", ослабев до третьей категории, пронеслась практически по всему северному побережью Кубы. По данным властей, ураган привел к гибели десяти кубинцев.

Как отметил Кастро, в результате прохождения "Ирмы" пострадали одни из главных туристических объектов Кубы. Речь идет о знаменитых курортах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария, расположенных на островах у северного побережья страны. Обслуживающий эти острова аэропорт почти полностью разрушен, как и расположенные там отели. Вместе с тем кубинский лидер заверил, что курорты будут восстановлены к началу высокого туристического сезона, который начнется на Кубе в декабре.

Кроме того, Кастро выразил благодарность главам иностранных государств и международным организациям, заявившим о намерении оказать помощь Кубе в ликвидации последствий урагана. В воскресенье о готовности России помочь островному государству сообщил президент Владимир Путин.

Кубинский лидер призвал народ приступить к ликвидации последствий урагана, "руководствуясь примером лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, который своей неиссякаемой верой в победу и железной волей всегда демонстрировал, что нет ничего невозможного".

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Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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