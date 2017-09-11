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Басманный суд еще на три месяца месяца продлил арест экс-главы Марий Эл Маркелова

Происшествия
11 сентября, 22:47 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считает, что только содержание под стражей не позволит обвиняемым оказать давление на свидетелей

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил до 12 декабря срок содержания под стражей бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталии Кожановой, которые обвиняются по делу о взятке, передает корреспондент  ТАСС.

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© Антон Новодережкин/ТАСС

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"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить Маркелову и Кожановой срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 12 декабря 2017 года", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считает, что только содержание под стражей не позволит обвиняемым оказать давление на свидетелей и уничтожить улики. "Следствию необходимо получить заключение назначенных дополнительно генетической, двух фоноскопических, почерковедческой, финансово-экономической, комплексно-бухгалтерской и оценочной экспертиз", - отметил в суде представитель СК, уточнив, что срок следствия по делу продлен до 3 февраля 2018 года.

Маркелов на заседании снова заявил, что вину не признает, скрываться от следствия не собирается и в изоляции от общества не нуждается. "У меня нет ни загрансчетов, ни недвижимости за рубежом. Я хочу оправдаться, я не совершал этого преступления, и меня надо перевести под домашний арест в мою московскую квартиру", - сказал Маркелов.

Защита Кожановой просила изменить меру пресечения обвиняемой в связи с плохим самочувствием и наличием у нее диагноза "панические атаки". "Это может негативно сказаться на коре головного мозга моей подзащитной", - подчеркнул адвокат.

"Ни одного полноценного допроса со со мной не проводилось, каждый день в больнице СИЗО-1 я принимаю несколько уколов магнезии, так как у меня высокое давление", - добавила обвиняемая, попросив суд избрать ей домашний арест.

Дело экс-главы Марий Эл

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки, его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье "Посредничество во взяточничестве". По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал находящегося на лечении в Израиле Криваша, он объявлен в международный розыск. Как отмечал ранее Маркелов, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" Кривашом.

Кроме того, в рамках уголовного дела Маркелова Следственный комитет России предъявил обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой. Она находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле. По данным СК, дело в отношении Долгушевой объединено в одно производство с делом экс-главы Марий Эл.

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