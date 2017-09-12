СК начал проверку по факту нападения на фельдшера скорой около больницы в Москве

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают личность мужчины, ударившего ножом фельдшера скорой помощи около больницы в Москве. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, утром 12 сентября вблизи городской больницы на Ленинском проспекте неизвестный мужчина подбежал к фельдшеру скорой помощи и нанес ему удар ножом, после чего скрылся.
Медик госпитализирован, на данный момент его жизни ничего не угрожает.
"Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются личность и местонахождение нападавшего", - сообщила Иванова.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.