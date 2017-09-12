В отношении Максименко и Ламонова возбуждено еще одно уголовное дело

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило еще одно уголовное дело по факту взятки в отношении главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде, где во вторник решается вопрос о законности продления срока ареста Максименко.

"В отношении Максименко, Ламонова и Шейхаметова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ и по ч. 1 ст. 291 УК РФ", - огласила материалы дела судья, добавив, что срок следствия по делу установлен до 15 января 2018 года.

"21 августа 2017 года в отношении Максименко возбуждено новое дело, которое соединено с основным", - уточнил следователь.

13 июля Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денису Никандрову, Максименко и его заместителю Александру Ламонову. Они были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года, им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").

Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе два эпизода взятки в виде 50 тыс. долларов и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в 500 тыс. евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве. Как сообщил следователь в суде, по результатам фоноскопической экспертизы был установлен факт общения Максименко с Калашовым.