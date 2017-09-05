Суд оставил в СИЗО до 19 октября замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова

Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детямОбщество 5 сентября, 12:03
Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US OpenСпорт 5 сентября, 11:47
Более 260 семей погорельцев из Иркутской области получили свидетельства на покупку жильяНовости партнеров 5 сентября, 11:46
Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентябряНовости партнеров 5 сентября, 11:42
"Не знаешь, как помочь, — спроси": благотворительность в РоссииОбщество 5 сентября, 11:35
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и УкраиныМеждународная панорама 5 сентября, 11:34
Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техникиСибирь 5 сентября, 11:19
Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕСМеждународная панорама 5 сентября, 11:18
Стоимость проекта по реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ вырастет в 1,5 разаСибирь 5 сентября, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление срока ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Постановление Мосгорсуда от 13 июля оставить без изменений, жалобу защиты Никандрова отклонить", - говорится в определении судебной коллегии апелляционной инстанции Мосгорсуда.
В ходе заседания защита просила избрать Никандрову более мягкую меру пресечения. "В материале отсутствуют элементарные доказательства, что я могу скрыться от следствия и суда, повлиять на объективное расследование или уничтожить вещественные доказательства по делу", - заявил в суде сам обвиняемый.
В свою очередь следователь настаивал на законности ранее вынесенного решения и просил оставить его в силе. "Решение Мосгорсуда содержит конкретные обстоятельства для продления срока ареста", - отметил представитель СК. Гособвинение полностью поддержало позицию СК. "Никандрову предъявлено обвинение законно и обосновано, волокиты по делу не установлено", - подчеркнул прокурор.
Суд, выслушав позиции сторон, отклонил апелляционную жалобу защиты Никандрова. Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока ареста другим фигурантам дела - главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову - в Мосгорсуде еще не назначено. Мосгорсуд 13 июля на три месяца продлил им срок ареста.
Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").
Как ранее стало известно в суде, Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе два эпизода взятки в виде $50 тыс. и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.
Как сообщил следователь в суде, по результатам фоноскопической экспертизы был установлен факт общения Максименко с Калашовым.
Срок следствия по делу установлен до 15 ноября 2017 года.