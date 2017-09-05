Суд оставил в СИЗО до 19 октября замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление срока ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Мосгорсуда от 13 июля оставить без изменений, жалобу защиты Никандрова отклонить", - говорится в определении судебной коллегии апелляционной инстанции Мосгорсуда.

В ходе заседания защита просила избрать Никандрову более мягкую меру пресечения. "В материале отсутствуют элементарные доказательства, что я могу скрыться от следствия и суда, повлиять на объективное расследование или уничтожить вещественные доказательства по делу", - заявил в суде сам обвиняемый.

В свою очередь следователь настаивал на законности ранее вынесенного решения и просил оставить его в силе. "Решение Мосгорсуда содержит конкретные обстоятельства для продления срока ареста", - отметил представитель СК. Гособвинение полностью поддержало позицию СК. "Никандрову предъявлено обвинение законно и обосновано, волокиты по делу не установлено", - подчеркнул прокурор.

Суд, выслушав позиции сторон, отклонил апелляционную жалобу защиты Никандрова. Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока ареста другим фигурантам дела - главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову - в Мосгорсуде еще не назначено. Мосгорсуд 13 июля на три месяца продлил им срок ареста.

Обвиняемые во взяточничестве

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").

Как ранее стало известно в суде, Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе два эпизода взятки в виде $50 тыс. и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Как сообщил следователь в суде, по результатам фоноскопической экспертизы был установлен факт общения Максименко с Калашовым.

Срок следствия по делу установлен до 15 ноября 2017 года.