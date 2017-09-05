Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оставил в СИЗО до 19 октября замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова

Происшествия
5 сентября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Обвиняемый отметил, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что он может скрыться от следствия или повлиять на объективное расследование

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление срока ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Мосгорсуда от 13 июля оставить без изменений, жалобу защиты Никандрова отклонить", - говорится в определении судебной коллегии апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Смотрите также

Замначальника столичного главка СК Никандров освобожден от должности

Глава СК Москвы находится на рабочем месте, следственных действий в здании не ведется

ГСУ СК Москвы опровергло данные о следственных действиях в здании

В ходе заседания защита просила избрать Никандрову более мягкую меру пресечения. "В материале отсутствуют элементарные доказательства, что я могу скрыться от следствия и суда, повлиять на объективное расследование или уничтожить вещественные доказательства по делу", - заявил в суде сам обвиняемый.

В свою очередь следователь настаивал на законности ранее вынесенного решения и просил оставить его в силе. "Решение Мосгорсуда содержит конкретные обстоятельства для продления срока ареста", - отметил представитель СК. Гособвинение полностью поддержало позицию СК. "Никандрову предъявлено обвинение законно и обосновано, волокиты по делу не установлено", - подчеркнул прокурор.

Суд, выслушав позиции сторон, отклонил апелляционную жалобу защиты Никандрова. Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока ареста другим фигурантам дела - главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову - в Мосгорсуде еще не назначено. Мосгорсуд 13 июля на три месяца продлил им срок ареста.

Обвиняемые во взяточничестве

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").

Как ранее стало известно в суде, Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе два эпизода взятки в виде $50 тыс. и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Как сообщил следователь в суде, по результатам фоноскопической экспертизы был установлен факт общения Максименко с Калашовым.

Срок следствия по делу установлен до 15 ноября 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
2
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018
5
Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на 102-м км МКАД
6
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
7
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама