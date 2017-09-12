Торговые центры и автовокзал Архангельска эвакуированы после звонков о бомбах

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Посетители и персонал автовокзала и четырех торговых центров в Архангельске были эвакуированы после анонимных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. Позже информация о минировании не подтвердилась, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе управления ФСБ по Архангельской области.
В ведомстве отметили, что эвакуация проводилась в торговых центрах "Мега", "Бум", "Двинские Зори" и Титаник".
"Информация о наличии взрывных устройств по указанным адресам не подтвердилась. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения", - рассказали в пресс-службе архангельского управления ФСБ.
Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах стали поступать после 15:00 (время совпадает с московским).
Пресс-служба администрации Архангельска сообщила, что во вторник были эвакуированы сотрудники городской думы. По данным городских властей, поступали звонки о минировании шести объектов. Кроме того, в Архангельске развернут оперативный штаб после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.
"В связи с поступившей информацией о закладке взрывных устройств на шести объектах Архангельска в администрации города оперативно собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя главы [города] по городскому хозяйству Виталия Акишина. Как сообщил начальник городского центра гражданской защиты населения Виктор Лузьянов, сразу после поступления информации развернут оперативный штаб, все силы и средства мобилизованы", - говорится в сообщении пресс-службы.