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В результате стрельбы в медцентре в штате Нью-Гэмпшир погиб один человек

Происшествия
13 сентября, 4:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС

Отмечается, что стрельбу открыл 49-летний Трэвис Фрэнк, проживающий в штате Род-Айленд. Жертвой стала его мать

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы, открытой во вторник в одном из медицинских центров в городе Лебанон (штат Нью-Гэмпшир). Об этом сообщил генпрокурор штата Гордон Макдональд.

По его словам, стрельбу в медцентре Dartmouth-Hitchcock открыл 49-летний Трэвис Фрэнк, проживающий в штате Род-Айленд. "Жертвой стала его мать, 70-летняя Памела Феррьере", - отметил генпрокурор, добавив, что больше в результате происшествия никто не пострадал.

Как отмечается, Феррьере находилась в реанимационном отделении. По словам Макдональда, Фрэнк целенаправленно пришел в медцентр, чтобы убить свою мать. Он задержан, в среду ему должны предъявить обвинения в убийстве. О мотивах, которыми мог руководствоваться мужчина, не сообщается.

После стрельбы в медицинском учреждении была объявлена тревога, здание временно оцепили представители правоохранительных органов. Сейчас центр возобновил работу в обычном режиме.

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