СМИ: в Таиланде задержан россиянин по обвинению в совершении ДТП в нетрезвом виде

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БАНГКОК, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция таиландского острова Пхукет задержала гражданина РФ по обвинению в совершении ДТП в нетрезвом виде. Об этом в среду сообщила газета Phuket News.
По ее данным, россиянин на автомобиле Honda Jazz во вторник вечером на одной из улиц Пхукета врезался в припаркованную машину, а также мотоцикл, водитель которого получил травмы и был госпитализирован. В результате аварии автомобиль, за рулем которого находился гражданин РФ, перевернулся, однако сам он не получил серьезных ранений, пишет газета.
Прибывшая на место полиция провела тест на наличие алкоголя в крови водителя, результаты которого оказались положительными. Россиянину предъявлены обвинения в нетрезвом вождении, уточняет Phuket News.
Согласно местному законодательству, виновнику ДТП грозит от одного года до пяти лет тюремного заключения.