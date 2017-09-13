Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве за одиночный пикет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали оппозиционера Сергея Удальцова на Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сергей Удальцов задержан сотрудниками полиции на Тверской улице", - сказал собеседник агентства.

Жена Удальцова Анастасия подтвердила в своем Twitter факт его задержания. "Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД", - говорится в сообщении.

Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) September 13, 2017