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Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве за одиночный пикет

Происшествия
13 сентября, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Активиста задержали у здания Госдумы и доставили в Тверское ОВД

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Сергей Удальцов

Сергей Удальцов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали оппозиционера Сергея Удальцова на Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сергей Удальцов задержан сотрудниками полиции на Тверской улице", - сказал собеседник агентства.

Жена Удальцова Анастасия подтвердила в своем Twitter факт его задержания. "Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД", - говорится в сообщении.

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