Суд допросил охранника Сечина Вадима Деревягина по делу Улюкаева

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду допросил охранника главы "Роснефти" Игоря Сечина Вадима Деревягина в качестве свидетеля обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Свидетель рассказал, что осуществлял охрану Сечина на саммите БРИКС в Индии и наблюдал интересующую сторону обвинения сцену игры в бильярд Сечина и Костина в присутствии Улюкаева. "В интересующее время я наблюдал игру на бильярде главы ВТБ Костина и Сечина. К ним подходили разные люди, подбадривали, в том числе Улюкаев. Они общались не больше пяти минут, разговор их я не слышал", - сказал Деревягин.

Ранее в среду также была допрошена бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, рассказавшая, что 14 ноября 2016 года, соединила Улюкаева по телефону по инициативе главы "Роснефти" Игоря Сечина. Согласно материалам дела, телефонный разговор Сечина и Улюкаева состоялся перед приездом министра в офис "Роснефти".

Ранее в суде были допрошены восемь из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава инвестиционного банка "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев.

Гособвинитель также зачитал суду заявление бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева, в которых содержалась расшифровка беседы Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.