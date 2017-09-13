Пожарные эвакуировали 72 человека на пожаре в жилом доме в Улан-Удэ

ЮНЕСКО настаивает на создании системы мониторинга БайкалаВ стране 13 сентября, 13:41
ФГК в августе увеличила погрузку на Забайкальской желдороге на 32%Транспорт 13 сентября, 13:37
Гастроли Кристины Орбакайте на Украине отмененыКультура 13 сентября, 13:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветраОбщество 13 сентября, 13:24
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИНПроисшествия 13 сентября, 13:17
"Мумий Тролль" познакомит японцев с российской рок-культуройКультура 13 сентября, 13:13
Макларен сдает позиции: WADA прекратило расследования в отношении 95 россиянСпорт 13 сентября, 13:13
"Беззаконие и цензура" - Мединский призвал не потакать противникам фильма "Матильда"Культура 13 сентября, 13:04
Газзаев: гол Жамалетдинова "Бенфике" станет важным в его карьереСпорт 13 сентября, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 сентября. Жители сгоревшего дома в Улан-Удэ размещены в пунктах временного размещения, во время пожара эвакуированы 72 человека, включая 15 детей. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"В результате пожара сгорела кровля на площади 400 кв. метров, эвакуированы из квартир жилого дома 72 человека, в том числе 15 детей. На месте пожара работает психолог Главного управления. Пострадавшие жильцы размещены в детском лагере "Березка" в Улан-Удэ", - цитируют в ведомстве врио замначальника главка Андрея Боркина.
Пожар в четырехэтажном жилом доме в Улан-Удэ произошел в ночь на среду. Был объявлен повышенный ранг сложности пожара. "Огонь быстро распространялся по пустотным перекрытиям между чердаком и четвертым этажом, однако пожарным удалось сдержать пламя, и спустя три часа пожар был полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.
Рассматриваются две версии возгорания: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц и короткое замыкание электропроводки.