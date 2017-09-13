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Пожарные эвакуировали 72 человека на пожаре в жилом доме в Улан-Удэ

Происшествия
13 сентября, 13:20 UTC+3 ТАСС

Пожар имел повышенный уровень сложности и был ликвидирован в течение трех часов

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ТАСС, 13 сентября. Жители сгоревшего дома в Улан-Удэ размещены в пунктах временного размещения, во время пожара эвакуированы 72 человека, включая 15 детей. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В результате пожара сгорела кровля на площади 400 кв. метров, эвакуированы из квартир жилого дома 72 человека, в том числе 15 детей. На месте пожара работает психолог Главного управления. Пострадавшие жильцы размещены в детском лагере "Березка" в Улан-Удэ", - цитируют в ведомстве врио замначальника главка Андрея Боркина.

Пожар в четырехэтажном жилом доме в Улан-Удэ произошел в ночь на среду. Был объявлен повышенный ранг сложности пожара. "Огонь быстро распространялся по пустотным перекрытиям между чердаком и четвертым этажом, однако пожарным удалось сдержать пламя, и спустя три часа пожар был полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Рассматриваются две версии возгорания: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц и короткое замыкание электропроводки.

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