В аэропорту Минска задержали россиянина, перевозившего более 50 змей

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали в национальном аэропорту "Минск" гражданина России, который ввозил в ручной клади экзотических змей, ящериц, пауков и скорпионов. Об этом сообщили в среду в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

"Вечером 12 сентября в национальном аэропорту "Минск" мужчина в числе других пассажиров рейса "Вена - Минск" проходил пограничный контроль. В ручной клади россиянина сотрудники таможни обнаружили экзотический груз: 54 змеи, пять ящериц, 25 пауков, а также девять скорпионов", - отметили в пограничном ведомстве.

Правоохранителям предстоит выяснить, для каких целей россиянину понадобилось скрывать "террариум" в дорожной сумке.

"Мужчина передан сотрудникам таможни, а его питомцы отправлены на экспертизу" - указали в ГПК Белоруссии.