ФСБ задержала в Самаре лидера террористической ячейки

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САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Самаре гражданина одной из азиатских стран, который является сторонником запрещенного в РФ "Исламского государства" и лидером местной террористической ячейки. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Самарской области.
"Задержанный является гражданином одной из азиатских стран и находился на территории России незаконно. По оперативным данным, он намеревался выехать в Сирию для участия в вооруженном конфликте на стороне террористической организации "Исламское государство" (ИГ)", - отметил собеседник агентства.
По данным источника, мужчина являлся лидером террористической ячейки, образованной выходцами из стран Центрально-Азиатского региона. Названия стран не уточняются. Активисты ячейки пропагандировали идеи этнического превосходства, радикальных форм ислама, а также призывали к совершению экстремистско-террористических преступлений на территории России.
О задержании членов ячейки не сообщается. Однако известно, что несколько человек, которые жили вместе с задержанным и попали под его влияние, выдворили с территории России за нарушение миграционного законодательства.
Источник добавил, что управление ФСБ по Самарской области возбудило в отношении лидера террористической ячейки уголовное дело по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". Задержанный признался в преступлениях и раскаялся в содеянном.
ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому делу.