Дайвер из Удмуртии пропал при погружении в пещеру в Сочи

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели начали поиски дайвера из Удмуртии, совершавшего погружение в одну из самых протяженных пещерных систем в окрестностях Сочи - Воронцовскую. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Дайвер из Удмуртии спустился сегодня в пещеру и не вышел на связь с основной группой туристов-экстремалов. Спасатели смогли осмотреть часть пещеры, насколько позволило имеющееся у них оборудование, пока поиски результата не принесли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, планируется использовать специальные аппараты для погружения на большую глубину в условиях замкнутого пространства.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, глубина пещеры в Сочи, где идут поиски пропавшего дайвера, превышает 80 м. "Дайвер из Удмуртии спустился в пещеру Подземная Хоста, ее глубина более 80 м, а потом не вышел на связь с основной группой", - сказал представитель отряда.
Воронцовская пещерная система объединяет четыре пещеры, соединенные заполненными водой сифонами. Система является самой протяженной карстовой полостью в Краснодарском крае и шестой из длиннейших пещер России.
Длина системы превышает 11,7 тыс. м, перепад высот - 240 м.