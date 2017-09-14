Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели российского туриста

АНКАРА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели туриста из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в российской дипмиссии.

"Мы получили информацию о том, что 11 сентября был найден 27-летний гражданин России в сквере рядом с отелем в Анталье, где он отдыхал. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящий момент ведется следствие для установления обстоятельств гибели туриста", - сказал собеседник агентства.

В генконсульстве также сообщили, что "сейчас решаются вопросы репатриации тела на родину".