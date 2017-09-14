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Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели российского туриста

Происшествия
14 сентября, 12:35 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

В понедельник мужчину нашли мертвым в сквере рядом с отелем

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АНКАРА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели туриста из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в российской дипмиссии.

"Мы получили информацию о том, что 11 сентября был найден 27-летний гражданин России в сквере рядом с отелем в Анталье, где он отдыхал. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящий момент ведется следствие для установления обстоятельств гибели туриста", - сказал собеседник агентства.

В генконсульстве также сообщили, что "сейчас решаются вопросы репатриации тела на родину".

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