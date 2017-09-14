СМИ: в Польше неизвестные обокрали контейнер с оборудованием, принадлежащий армии США

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ВАРШАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Принадлежащий армии США контейнер, который обокрали в Польше неизвестные преступники, содержал военное оборудование, но не оружие. Об этом сообщила в четверг радиостанция RMF FM.
Контейнер обокрали на западе Польши в районе города Жагань (Любушское воеводство), где дислоцированы в республике американские солдаты. Он прибыл в республику несколько дней назад и стоял в районе железнодорожной рампы. Ранее сообщалось, что был украден весь контейнер.
Как заверили в прокуратуре Польши, в нем не было оружия, снарядов или взрывчатых веществ. По предварительной неофициальной информации, там были приборы ночного видения. Следователи пока не подтверждают эти данные, сообщая только о современном специализированном оборудовании для армии.
Радиостанция также информирует, что неизвестные вынесли из контейнера только часть его содержимого. Оборудования было так много, что им, вероятно, пришлось несколько раз возвращаться на место преступления за новой партией.
Предварительно причиненный армии США ущерб оценивается в 200 тыс. злотых ($55 тыс.).