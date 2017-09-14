Адвокат утверждает, что у бывшего владельца Черкизовского рынка проводятся обыски

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски у бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщает адвокат Александр Добровинский.

"Совершенно невероятная новость: у Тельмана Исмаилова по 12(!) адресам идут обыски. Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти", - написал он на своей странице в Facebook. По словам Добровинского, он говорил с Исмаиловым по телефону. Адвокат уточнил, что бизнесмен в шоке.

Тельман Исмаилов - бывший владелец Черкизовского рынка. 9 марта суд признал его банкротом.