Правоохранители, основываясь на информации ФСИН, изъяли 260 кг наркотиков в этом году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранители изъяли 260 кг наркотиков на основании информации, поступившей из учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщил врио директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Анатолий Рудый на заседании Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.

"Правоохранительными органами в ходе реализации информации, поступившей из учреждений УИС, в 2017 году из незаконного оборота изъято 260 кг наркотических средств и психотропных веществ", - сказал он.

Сами сотрудники УИС изъяли 27,5 кг наркотических веществ, из них 27 кг - при попытке доставки в колонии, тюрьмы и СИЗО.