Правоохранители, основываясь на информации ФСИН, изъяли 260 кг наркотиков в этом году

Глобальное потепление угрожает кофейным плантациям в Латинской АмерикеСоциальная ответственность 14 сентября, 18:32
Канадский магазин начал выращивать овощи на крышеСоциальная ответственность 14 сентября, 18:25
Никифоров назвал запрет продуктов "Касперского" в США несправедливой рыночной конкуренциейЭкономика и бизнес 14 сентября, 18:17
Пан Ги Мун стал председателем комиссии по этике МОКСпорт 14 сентября, 18:12
Клуб НХЛ "Бостон" подписал новый контракт с форвардом Пастрняком на $40 млнСпорт 14 сентября, 18:09
Памятные перстни вручены участникам Суперсерии-1972 в Музее хоккея в МосквеСпорт 14 сентября, 18:06
Власти обещают, что платного входа в парк "Зарядье" не будетОбщество 14 сентября, 18:01
Фазель: Овечкин и другие игроки НХЛ могут ослушаться запрета на участие в ОИ-2018Спорт 14 сентября, 17:51
Президент Перу назвал вопрос попадания национальной сборной на ЧМ-2018 главным в странеСпорт 14 сентября, 17:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранители изъяли 260 кг наркотиков на основании информации, поступившей из учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщил врио директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Анатолий Рудый на заседании Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.
"Правоохранительными органами в ходе реализации информации, поступившей из учреждений УИС, в 2017 году из незаконного оборота изъято 260 кг наркотических средств и психотропных веществ", - сказал он.
Сами сотрудники УИС изъяли 27,5 кг наркотических веществ, из них 27 кг - при попытке доставки в колонии, тюрьмы и СИЗО.