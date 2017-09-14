При обыске у замглавы ФСИН найдено около 2 млн руб.

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 2 млн руб. было найдено при обыске у обвиняемого в растрате 160 млн руб. заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, сообщил в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте обвиняемого, его адвокат Александр Линников.
"Следствие прикладывает протокол обыска, в котором говорится, что у Коршунова найдено около 2 млн руб. Прошу приобщить справку 2-НДФЛ, которая свидетельствует о том, что мой подзащитный зарабатывал данную сумму, она не превышала его годовой доход", - сказала Линников.
По словам адвоката, годовой доход Коршунова составляет примерно 4 млн руб.
В среду источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что во время обыска у Коршунова дома были изъяты 2,5 млн руб. в пяти пачках пятитысячными купюрами, а также конверт с $10 тыс. и около €5 тыс. и коллекция из 22 дорогих часов.
Согласно декларации о доходах сотрудников ФСИН, Коршунов за 2016 год заработал более 3,8 млн руб., у него в собственности находятся квартира общей площадью 154 кв. м, три гаража, а также автомобиль Mercedes-Benz GL 500, Cadillac Escalade, мотоцикл Harley-Davidson, катер "Карвер", скутер Yamaha и моторная лодка Brig.
Кроме того, в суде в четверг стало известно, что за Коршунова поручились заслуженные деятели науки Юрий Антонян и доктор юридических наук Станислав Кузьмин.